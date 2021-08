S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl usa l'Unreal Engine 5

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl utilizza l'Unreal Engine 5. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore GSC Game World, che rispondendo a un tweet dell'account ufficiale dell'Unreal Engine ha confermato il nuovo S.T.A.L.K.E.R. come uno degli ottanta giochi a fare uso della nuova versione del noto motore di cui si parla nel testo.

L'account di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ha anche invitato quello dell'Unreal Engine a citare il gioco liberamente, ricevendo come riposta: "Certo! Pensavamo che fosse un segreto..."

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è solo l'ennesimo titolo di cui viene confermato l'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Altri noti sono: Senua's Saga: Hellblade 2, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, The Outer Worlds 2 e il nuovo gioco di The Coalition, che ancora non ha un nome.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Sarà lanciato il 28 aprile 2022 e sarà disponibile da subito sull'Xbox Game Pass. L'Unreal Engine 5 è disponibile per il download dal client di Epic Games.