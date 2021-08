PlayStation Store: ecco quali sono i titoli più scaricati di luglio 2021

Sony ha svelato quali sono stati i titoli più scaricati di luglio 2021 sul PlayStation Store, stilando delle classifiche separate per PS5, PS4 e PSVR. Naturalmente il dato più interessante è quello della console di ultima generazione, che in realtà mostra una certa coerenza di gusti con PS4. Primo in classifica è infatti FIFA 21 sia in Europa, sia in USA e Canada. Probabilmente il gioco di EA è stato aiutato dai recenti Europei di calcio, che gli hanno regalato una certa trazione.

Al secondo posto della classifica europea troviamo F1 2021, un altro titolo di Electronic Arts, mentre nella classifica americana c'è Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ratchet & Clank: Rift Apart, la più recente esclusiva PS5, occupa invece la 4° posizione in USA e la 6° in Europa.

Interessante notare come Demon's Souls, una delle esclusive di lancio di PS5, sia stato più scaricato di Returnal, esclusiva più recente, su entrambi i territori.

PlayStation Store: titoli più scaricati a luglio 2021 - PS5

Sul fronte PS4 a fare la voce grossa in America del nord è stato il solito Grand Theft Auto V, seguito da NBA 2K21. In Europa ha vinto invece FIFA 21, seguito dal gioco di Rockstar Games.

PlayStation Store: titoli più scaricati a luglio 2021 - PS4

Poco rilevante la classifica di PSVR, complice l'assenza di uscite rilevanti nell'ultimo periodo. Primo c'è il solito Beat Saber, uno dei titoli più significativi per i visori VR, seguito da Job Simulator, altro titolo storico per i visori. Speriamo che con PSVR 2 si veda qualcosa di nuovo.

Interessante anche la classifica dei free-to-play, che vede Splitgate prevalere su entrambi i territori, piazzandosi sopra a Fortnite e a Call of Duty: Warzone.

PlayStation Store: titoli più scaricati a luglio 2021 - PSVR e Free-to-play

Purtroppo Sony non fornisce numeri per quanto riguarda il numero di download dei giochi dal PlayStation Store, ma è comunque interessante conoscere quali sono i giochi considerati più interessanti dai giocatori.