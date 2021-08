Pokémon Masters EX: Zamazenta, Zacian e il Dynamax arrivano con un nuovo evento

Pokémon Master EX si prepara a festeggiare il secondo anniversario con una bella sorpresa per i suoi giocatori: sono arrivati il Dynamax e i leggendari Zamazenta da Pokémon Spada e Scudo con un nuovo evento che ha preso il via oggi.

Come annunciato da DeNA, durante l'evento i giocatori potranno utilizzare le mosse Dynamax in battaglia una volta per scontro, innescando vari effetti aggiuntivi. Per l'occasione arriveranno anche le unità di Dandel & Eternatus e Hop & Zamazenta. Lunedì 16 agosto invece arriverà l'unità Gloria & Zacian completando così il trittico di Pokémon leggendari della regione di Galar.

Non è finita qui perché ci saranno altre iniziative. Dal 17 agosto tornerà l'iniziativa che permette a tutti i giocatori di reclutare un'Unita a 5 stelle gratuitamente, il giorno successivo invece torneranno gli eventi di Ghecis, Cyrus e Platan. Infine giovedì 19 agosto torna la "Sfida della fortuna" che permette di vincere numerosi oggetti.

I Pokémon Leggendari di Spada e Scudo non sono arrivati solo su Pokémon Masters EX ma anche su Pokémon GO con l'evento Sblocco dell'Ultrabonus.