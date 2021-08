Journey to the Savage Planet: Typhoon Studios rinasce come Raccoon Logic, mantenendo l'IP

Journey to the Savage Planet potrebbe avere un futuro: lo sviluppatore Typhoon Studios è rinato con il nome di Raccoon Logic e ha ripreso il possesso della proprietà intellettuale del gioco e del suo codice sorgente.

Se ricordate, lo studio era stato acquisito da Google e chiuso senza preavviso e in modo abbastanza brutale pochi mesi dopo l'accordo. Evidentemente Google non aveva alcun interesse nel tenere l'IP di Journey to the Savage Planet e ha consentito alla nuova realtà di riprendersela.

Raccoon Logic

Sul comunicato stampa ufficiale si parla di un grosso finanziamento per produrre il primo gioco. L'analista Daniel Ahamad ha svelato che a dare i soldi a Raccoon Logic è stata la multinazionale cinese Tencent, sempre più presente nelle produzioni occidentali.

Come già detto, il nuovo studio è nato dalle ceneri di Typhoon, quindi non stupisce di vedere Alex Hutchinson, Reid Schneider, Yannick Simard, Erick Bilodeau e Marc-Antoine Lussier tra i fondatori, tutti provenienti dalla precedente realtà.

Per adesso non è stato reso noto il nome del primo progetto di Raccoon Logic, anche se è facile intuire che potrebbe trattarsi di Journey to the Savage Planet 2, titolo di cui si parlava già ai tempi dell'acquisizione di Google.