Pokémon GO: Zacian, Zamazenta e altri Pokémon di Spada e Scudo debuttano con un evento

Niantic sta per portare una ventata di aria fresca in questa afosa estate grazie al nuovo evento di Pokémon GO "Sblocco dell'ultrabonus - 3ª parte: Spada e Scudo" che avrà inizio dalle 10:00 di venerdì 20 agosto 2021 fino alle 20:00 del 31 agosto. Ebbene sì, come suggerisce il nome stanno per arrivare i Pokémon di Galar, inclusi i leggendari Zacian e Zamazenta.

Per questo nuovo succulento evento dobbiamo ringraziare ancora una volta quel combina guai di Hoopa, che durante il Pokémon GO Fest 2021 ha fatto il buono e il cattivo tempo. Zacian e Zamenta saranno disponibili nei raid a cinque stelle nella forma Eroe di Mille Lotte. Il primo apparirà dal 20 al 26 agosto, mentre il secondo dal 26 al 1 settembre.

I due leggendari non sono l'unica novità da Pokémon Spada e Scudo. Insieme a loro debutteranno anche Skwovet, Greedent, Wooloo e Dubwool, nonché le forme regionali di Galar di Meowth, Farfetch'd, Weezing e Stunfisk di Galar nella loro versione cromatica. Queste forme regionali inoltre saranno aggiunte alla rotazione delle Uova da 7 Km, assieme a quelle di Ponyta e Slowpoke.

Le novità non finiscono qui, infatti saranno disponibili un nuova ricerca a tempo esclusiva dell'evento e missioni di ricerca sul campo grazie alle quali avrete maggiori probabilità di incontrare i Pokémon di ottava generazione. Inoltre potrete ottenere le divise caratteristiche della regione di Galar, inclusa quella dello sfidapalestre, e sticker regalo esclusivi.

Per maggiori dettagli sull'evento "Sblocco dell'ultrabonus - 3ª parte: Spada e Scudo" di Pokémon GO vi rimandiamo al sito ufficiale, tramite questo indirizzo.

Nel frattempo anche Pokémon Unite si aggiorna introducendo la funzione Spectate, buff e nerf.