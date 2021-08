FIFA 21: il Title Update 19 è disponibile per PC e Google Stadia

Nonostante sia impegnata nel lanciare e sviluppare il nuovo capitolo, EA Sports ha appena pubblicato il Title Update 19 di FIFA 21 su PC e Google Stadia. Si tratta di un aggiornamento minore, ma che nondimeno va a sistemare alcuni problemi che affliggono da tempo il gioco di calcio di Electronic Arts.

Nella giornata di ieri, infatti, vi abbiamo parlato nell'anteprima delle novità dei Pro Club di FIFA 22 e nei prossimi giorni vi faremo scoprire altri dettagli inediti del gioco.

Nonostante questo parte del team di sviluppo è ancora impegnato su quello che, fino al prossimo 1 ottobre 2021 è il capitolo ufficiale della serie. In questo Title Update 19 EA va a correggere principalmente 2 problemi.

Il primo riguarda la Modalità Carriera. In questo caso le statistiche delle prestazioni non venivano calcolate correttamente nei match simulati. Questo accadeva nel caso in cui stavate giocando come un giocatore reale nella modalità carriera del singolo calciatore.

Il secondo "errore" è l'aggiornamento delle bandierine dei calci d'angolo quando si utilizzava una nazionale in casa. Evidentemente c'era un qualche problema visivo che impediva una corretta visualizzazione delle stesse.