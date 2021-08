Offerte Amazon: forti sconti sui lettori Kindle e prezzo più basso di sempre per il modello LTE

Le offerte Amazon di oggi celebrano le letture estive, a letto con il ventilatore al massimo o sotto l'ombrellone poco importa, con una selezione di Amazon Kindle tutti al prezzo più basso. Gli eBook reader del colosso americano sono ovviamente perfetti per essere abbinati a una sottoscrizione al servizio Kindle Unlimited con accesso a oltre un milione di libri.

Lo sconto per il modello base è di 20 euro e porta quindi il prezzo del Kindle 8 GB a 59,99 euro con pubblicità e a 69,99 euro senza pubblicità. Passando ai modelli più avanzati, pensati per riprodurre l'effetto della carta e resistenti all'acqua, il Kindle Paperwhite da 6 pollici e 8 GB di spazio di archiviazione, in sconto di 30 euro, è disponibile a 99,99 euro con pubblicità e a 109,99 euro senza pubblicità. Anche il Kindle Paperwhite da 6 pollici e 32 GB gode di uno sconto di 30 euro che porta il prezzo a 129,99 euro per il modello con pubblicità e a 139,99 euro per quello senza pubblicità. Saliamo invece a ben 70 euro di sconto con il Kindle Paperwhite da 6 pollici, 32 GB e connettività Wi-Fi + LTE che scende nettamente al di sotto del prezzo più basso mai toccato in precedenza, garantendo tutte le comodità, senza pubblicità a disturbare la lettura, a un prezzo di 149,99 euro.

Effetto carta e un catalogo da oltre un milione di libri con Kindle Unlimited

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.