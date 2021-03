The Falcon and The Winter Soldier: miglior debutto di sempre su Disney+

Disney+ non può di certo competere con altri servizi in termini di puro numero di contenuti originali, ma una cosa è certa: le poche serie disponibili sono un successo. Disney ha infatti svelato che la sua più recente serie originale, The Falcon and the Winter Soldier, può vantare il miglior debutto di sempre sulla piattaforma.

Disney ha creato una classifica delle serie più popolari sulla base delle visualizzazioni del "weekened di apertura" su Disney+. The Falcon and the Winter Soldier è quindi categorizzato nei giorni "19 marzo - 22 marzo". Secondo i dati, la puntata di debutto più vista è proprio quella della serie dedicata agli amici di Captain America. In seconda posizione troviamo WandaVision, mentre in terza posizione vi è la puntata di debutto di The Mandalorian Stagione 2.

Disney+ ha subito qualche rallentamento a causa del COVID-19, ma il debutto di The Falcon and the Winter Soldier è arrivato poco dopo il finale di Wandavision, mantenendo così alta l'attenzione sul Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo anche che Disney+ ha in programma una serie di Loki, la saga The Bad Batch (in pratica un seguito di Clone Wars) e The Book of Boba Fett. Uno di questi show sarà in grado di battere The Falcon and Winter Soldier?

Vi proponiamo infine la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x01.