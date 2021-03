Zack Snyder's Justice League, le differenze rispetto all'originale in video

Quali sono le differenze fra Zack Snyder's Justice League e la versione originale del film, pubblicata nel 2017? Ce lo dice questo video realizzato da IGN, che elenca tutte le modifiche apportate alla storia e non solo.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Zack Snyder's Justice League, il tanto atteso e chiacchierato Snyder's Cut non solo raddoppia la durata della pellicola, portandola a oltre quattro ore, ma cambia in maniera sostanziale la trama e conferisce maggiore spazio a diversi personaggi.

Cyborg e Flash, in particolare, assumono un ruolo molto più rilevante in Zack Snyder's Justice League rispetto al cosiddetto Whedon's Cut, così come il villain Steppenwolf, i cui rapporti con Darkseid vengono chiariti in maniera eloquente.

Ci sono poi tutta una serie di differenze in termini di formato video e fotografia, con quest'ultima che riflette il tono serio e drammatico del DC Extended Universe immaginato inizialmente da Snyder ma poi rivisto dai vertici di Warner Bros. in favore di atmosfere più leggere.

Vi ricordiamo che Zack Snyder's Justice League è disponibile per la visione su Sky e Now TV.