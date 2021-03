Judgment: seguito in sviluppo? Trademark lo suggerisce

Judgment, il particola spin-off di Yakuza, è stato per certo una piccola scommessa per Ryu Ga Gotoku Studio e per SEGA: il nuovo protagonista, il nuovo cast di personaggi e lo stile di gameplay differente sono però riusciti a convincere il pubblico e la critica. Vi sarà mai un seguito? Per ora non abbiamo certezze, ma un trademark di SEGA ci spinge a pensarlo.

SEGA ha infatti registrato il marchio "Lost Judgment" in Giappone. Ovviamente non abbiamo idea di cosa si tratti: esiste la possibilità che non sia legato a Judgment, oppure che SEGA abbia solo messo al sicuro un marchio senza però avere intenzione, almeno per il momento, di sviluppare un seguito (o un altro gioco della saga non direttamente legato al primo).

SEGA ha affermato che "il successo di Judgment in occidente ha superato le aspettative: è andato molto bene". Daisuke Sato di SEGA ha affermato: "Come team, ci piacerebbe continuare a lavorare su più giochi della serie Judgment". Le intenzioni ci sono, quindi, e il successo è stato sufficiente. Per il momento, in ogni caso, non abbiamo informazioni ufficiali riguardo a un possibile seguito.

"Lost Judgment" è solo un marchio: fino a quando non ci sarà un annuncio non potremo affermare che SEGA sia effettivamente al lavoro su un nuovo gioco. Anche ammesso che sia così, inoltre, è possibile che ci voglia parecchio tempo prima dell'uscita o anche solo della presentazione.

Vi ricordiamo infine che Judgment è arrivato anche su PS5, Xbox Series X|S e Stadia.