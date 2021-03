Insert Kopeyki: i videogiochi sotto il comunismo

"Insert Kopeyki, i videogiochi nell'universo comunista", è un saggio di Stelio Fergola, giornalista e storico, edito nel 2021 da "Passaggio al Bosco". L'autore ha collaborato, tra il 2004 e il 2008, anche con Multiplayer (come nel caso di quest'intervista con Fumito Ueda). Si tratta di un libro piuttosto piccolo, un pamphlet dalla copertina affascinante, che richiama la forma di un Game Boy e, sullo schermo simulato, pone un militare russo con la bandierina dell'URSS alle spalle. Non si tratta di un testo esaustivo, ma, come ha dichiarato lo stesso autore, "molto del lavoro è stato condizionato dal fatto di voler essere un "avvio" allo studio della materia. [...] Mentre scrivevo lo stavo concependo come una specie di grande introduzione all'argomento".

Effettivamente uno dei principali motivi per cui vi consigliamo di leggere questo libro, di pregio nonostante la già detta brevità, è proprio la potenziale importanza storica. Non approfondisce il rapporto tra videogiochi e comunismo in termini esaustivi, e non vuole nemmeno farlo; tuttavia è una prima apertura su un argomento finora trascurato, che potrà essere espanso, in futuro, in maniera tentacolare. Perché le tematiche trattate sono tante, e ognuna potrebbe essere esplorata grandemente, sia a livello storico che a livello estetico.

Da questo punto di vista, in termini di scrittura, troviamo forse il miglior pregio del volume: si vede che l'autore è competente sia dal punto di vista storico che ludico, e non è certo cosa da poco (anzi, è fondamentale per approcciare degnamente una questione del genere). Non è tanto il bilanciamento delle competenze ad esserci piaciuto, quanto l'esposizione stessa dei fatti: non c'è mai una componente che prenda il sopravvento sull'altra, questo libro può essere interessante per chiunque trovi affascinante uno dei due mondi.

Se siete appassionati di videogame ma avete lacune culturali e storiche, "Insert Kopeyki" fa il possibile per fornirvi gli strumenti indispensabili per comprendere i concetti che espone. Allo stesso tempo, non trascura l'approccio opposto: si premura di spiegare, quando lo cita, cosa siano Atari, Nintendo, NES (e via dicendo).