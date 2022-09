Assassin's Creed Invictus è il progetto multiplayer della serie Ubisoft

Assassin's Creed Invictus, o anche semplicemente "Invictus", sembra essere il nome in codice del nuovo progetto multiplayer di Ubisoft per la sua serie fanta-storica, da inserire all'interno dell'ampio contesto di Assassin's Creed Infinity, nella proposta di varie esperienze diverse basate sul medesimo universo.

La questione era già emersa durante la presentazione dei nuovi capitoli all'Ubisoft Forward con l'idea di un Assassin's Creed incentrato sul multiplayer online, ma è stata precisata ulteriormente dagli sviluppatori nelle interviste successive.

Invictus, in linea con Assassin's Creed Infinity, riunirà diversi personaggi dalla serie

Potete trovarne traccia anche all'interno del nostro speciale su Assassin's Creed Infinity, con il producer Marc-Alexis Côté che ha menzionato più volte il titolo Invictus in un'intervista pubblicata da IGN.

Assassin's Creed Invictus, in base a quanto riferito, dovrebbe essere un gioco standalone incentrato sul multiplayer e inserito all'interno del contesto di Assassin's Creed Infinity, ovvero la piattaforma onnicomprensiva che dovrebbe offrire accesso a tutti i capitoli della serie, facendo in modo da mettere insieme le diverse esperienze del franchise e mettendo in comunicazione anche la community di giocatori.

All'interno di questo universo connesso, Invictus dovrebbe avere un ruolo di notevole importanza, trattandosi del primo progetto di Assassin's Creed specificamente studiato per il multiplayer. C'è la possibilità che Invictus possa essere distribuito come free-to-play, anche se Ubisoft non ha ancora chiarito questo aspetto del gioco.

Nel contesto generale di Assassin's Creed, la particolarità di Invictus potrebbe anche essere il fatto di riunire personaggi appartenenti ad epoche storiche diverse all'interno di un multiplayer generale, creando così un ponte tra le diverse storie.