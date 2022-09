Splatoon 3: Monolith Soft ha partecipato allo sviluppo, durante Xenoblade Chronicles 3

Monolith Soft si sta confermando sempre più un team di sviluppo di fondamentale importanza per Nintendo, come emerso anche per il contributo che ha dato allo sviluppo di Splatoon 3, durante e dopo i lavori per Xenoblade Chronicles 3.

Dopo aver sfornato Xenoblade Chronicles 3 e gli ottimi risultati raggiunti con questo, dunque, la firma di Monolith Soft può essere trovata anche tra gli autori di Splatoon 3, a dimostrazione anche di una notevole versatilità del team, visto che è passato dallo sviluppo di un JRPG a uno sparatutto multiplayer, lavorando a entrambi probabilmente anche in contemporanea.

D'altra parte, non è una cosa sorprendente: Monolith aveva lavorato in precedenza anche a Splatoon 2, dunque aveva già accumulato un notevole know-how nello sviluppo di elementi di supporto per il particolare action multiplayer di Nintendo, tornato utile anche nei lavori per il terzo capitolo.

Monolith effettivamente si è espansa molto in questi anni, con un organico che ha raggiunto una dimensione notevole e probabilmente consente al team di seguire più progetti contemporaneamente, anche di alto profilo all'interno della lineup di Nintendo.