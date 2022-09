Steam, classifica settimanale: Forza Horizon torna alla carica, Deck ancora primo

Come praticamente ogni domenica, torna la classifica settimanale delle vendite su Steam, che continua a mostrare Steam Deck al primo posto ma presenta, in questo caso, delle novità interessanti per quanto riguarda i giochi più venduti, con un clamoroso ritorno di Forza Horizon in vetta.

Vediamo dunque la top ten di Steam per la settimana in conclusione:

Steam Deck Forza Horizon 4 Red Dead Redemption 2 Spider-Man Remastered NBA 2K23 Cult of the Lamb Disney Dreamlight Valley Forza Horizon 5 Titanfall 2 Elden Ring

Grazie anche all'iniziativa di sconti che vede protagonista la serie in questione, Forza Horizon 4 è di fatto il gioco più venduto su Steam nella settimana che si sta concludendo, superando anche lo stesso Forza Horizon 5 che rientra in top ten ma in ottava posizione.

Forza Horizon 4, un'immagine del gioco

Questo si spiega con gli sconti che vedono protagonisti i due giochi, con una riduzione di prezzo più sostanziosa sul quarto capitolo, ma dimostra anche come i racing di Playground Games siano ancora molto ricercati dai giocatori su PC.

Entrambi i giochi, tra l'altro, sono disponibili su Xbox Game Pass, ma questo non sembra colpire più di tanto le vendite su Steam. Per il resto, Red Dead Redemption 2 balza in terza posizione e Marvel's Spider-Man Remastered rimane in top 5, seguito da NBA 2K23.

Steam Deck resta il prodotto più venduto: come abbiamo spiegato già in precedenza, la classifica Steam conta la quantità di denaro raccolto dalle vendite, dunque è chiaro che un dispositivo hardware come questo generi maggiori guadagni rispetto ai giochi standard, cosa dimostrata dalla sua permanenza in vetta ormai da diverse settimane.