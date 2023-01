Marvel's Midnight Suns: il trailer completo del DLC di Deadpool è disponibile, vediamo i dettagli

2K e Marvel Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer del primo DLC di Marvel's Midnight Suns, chiamato The Good, the Bad, and the Undead. Il filmato ci presenta in modo ufficiale Deadpool, che avevamo già visto tramite il recente teaser.

2K spiega che "Deadpool è un eroe arruolabile che riflette tutte le eccellenti caratteristiche di Marvel's Midnight Suns: nuove abilità uniche che portano la sua firma sul campo di battaglia e l'opportunità di costruire l'Amicizia e diventare migliori amici del Merc, il Mercenario chiacchierone nell'Abbazia. Nelle missioni verranno introdotti anche nuovi tipi di nemici e potrete inoltre sviluppare l'esclusivo progetto Ricerca di Deadpool, il Food Truck, per avere un ulteriore vantaggio tattico sul campo di battaglia."

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale da poco condiviso dagli sviluppatori, che ci mostra Deadpool in tutta la sua follia. Se volete invece recuperare il teaser trailer, potete trovarlo nella nostra notizia.

Il pacchetto di contenuti scaricabili The Good, the Bad, and the Undead è disponibile per l'acquisto stand-alone, o come parte del Season Pass di Marvel's Midnight Suns (incluso nella Legendary Edition). Al pari di ogni futuro DLC, introduce un nuovo eroe arruolabile e tre missioni storia, un nuovo potenziamento per l'Abbazia e una selezione di nuove skin e abiti per l'eroe. I DLC previsti sono quattro.

The Good, the Bad, and the Undead sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2023 per PC Windows via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.