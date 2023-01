Endless Dungeon: data d'uscita annunciata con un trailer per il gioco Sega e Amplitude

Endless Dungeon ha infine una data d'uscita ufficiale, annunciata attraverso il nuovo trailer che mostra anche altre scene di gioco per quanto riguarda il roguelite action da parte di Sega e Amplitude Studios, in arrivo il 18 maggio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il gioco si basa su un gameplay ibrido, incentrato sull'azione in stile twin stick shooter con visuale dall'alto, ma contiene elementi tratti anche da altri generi come il tower defense e aggiunge a tutto questo la struttura roguelite.

Il risultato è un titolo particolare, come era emerso anche dallo scorso trailer che annunciava l'opendev della scorsa estate.

Si tratta di mettere insieme una banda di eroi e lanciarci alla scoperta del dungeon infinito, affrontando minacce sempre più inquietanti e potenti e cercando anche di proteggere il cristallo, indispensabile per la sopravvivenza dei personaggi.

Per l'occasione è stata annunciata anche un'edizione speciale di Endless Dungeon chiamata Physical Edition, su prenotazione, che comprende un art book, il gioco di carte Crystal Search e vari elementi digitali da usare in-game. Amplitude ha inoltre annunciato un ultimo OpenDev chiamato "Final Rodeo", che si terrà da ora fino al 30 gennaio 2023 e consentirà di esplorare ulteriormente il single player e il multiplayer cooperativo del gioco.