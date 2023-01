Sonic Prime: nuovi contenuti arriveranno nel corso del 2023

L'account ufficiale di Sonic ha svelato che nuovi contenuti dedicati a Sonic Prime sono in arrivo sul servizio di video streaming nel corso del 2023. L'annuncio è avvenuto tramite l'account Twitter ufficiale dedicato al riccio blu, non quello di Netflix.

Precisamente, il tweet - che potete vedere poco sotto - non parla di una seconda stagione ma afferma semplicemente: "Preparatevi ad affondare ancora di più in Sonic Prime, in arrivo più avanti quest'anno".

Il termine "affondare" è un gioco di parole con l'immagine, che mostra Sonic e Shadow in acqua, con quest'ultimo che tiene il nostro protagonista fermo sul fondale mentre ammira un anello.

Non è chiaro quindi se arriverà una nuova stagione, qualche nuovo episodio o magari uno speciale dedicato. Potrebbe essere qualsiasi cosa, anche se la soluzione più credibile è che si tratti di qualche nuova puntata che prosegue la storia di Sonic Prime. Una seconda stagione pare meno probabile visto che Sonic Prime è arrivato a dicembre 2022.

Per ora in ogni caso non abbiamo altre informazioni. Nella nostra recensione di Sonic Prime vi abbiamo spiegato che "Per quanto abusato, quello del multiverso è un espediente che permette di raccontare un'infinità di storie, e in questo senso Sonic Prime ha un grande potenziale. Questa prima tranche di episodi tutto sommato ci ha divertito, al netto di una certa ripetitività di fondo che tradisce il pubblico giovanile di riferimento: questo non significa che ai più grandi Sonic Prime non possa piacere, a patto che amino il porcospino blu e la sua cricca."