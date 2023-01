EA Sports PGA Tour: data di uscita e gameplay trailer con le caratteristiche del gioco

Electronic Arts ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di EA Sports PGA Tour, che illustra le novità e le caratteristiche del nuovo titolo sportivo in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. È stata anche annunciata la data di uscita: il 24 marzo 2023, con accesso anticipato al 21 marzo acquistando la Deluxe Edition.

Giusto oggi abbiamo pubblicato la nostra anteprima di EA Sports PGA Tour, in cui Francesco Serino ci parla delle caratteristiche del gioco.

Nel video viene spiegato come EA Sports PGA Tour vanterà un sistema di swing completamente rinnovato, grazie a Pure Strike, un set che include 20 modi di colpire la palla ricreati nel gioco in maniera realistica tramite Shot Link, un avanzato sistema di telecamere che dal 2001 traccia, cataloga e visualizza gli effetti dei colpi nel golf professionale, e ricreate tramite motion capture. Grande attenzione anche alla fisica della pallina, ricreata in maniera accurata in modo da replicare in maniera naturale gli spostamenti e rimbalzi sul terreno di gioco.

EA Sports PGA Tour include 30 campi inclusi alcuni dei più famosi del mondo, ricreati con straordinaria qualità grazie al motore grafico Frostbite. Sarà presente una modalità carriera in cui intraprendere la carriera da professionista, dalle basi fino alla conquista di un titolo Major. Sarà possibile creare e personalizzare il proprio personaggio. Non mancano le competizioni ufficiali come Masters Tournament, PGA Champiohsip, U.S. Open Championship e The Open Championship.