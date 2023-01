Gran Turismo 7 su PlayStation VR2 sembra essere il gioco completo, in realtà virtuale

Gran Turismo 7 è stato confermato come uno dei giochi di lancio per PlayStation VR2, e sembra che sia destinato ad essere praticamente il gioco completo giocabile in realtà virtuale, piuttosto che una versione ridotta ad alcune modalità.

Questo è quanto si deduce da quanto riferito dallo stesso Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital nell'update di oggi del PlayStation Blog sui giochi di lancio di PlayStation VR2. Con un messaggio rivolto agli utenti, il director di Gran Turismo 7 presenta il gioco come completo di tutti i contenuti anche in realtà virtuale, con la sola esclusione dello slit screen, ovvero lo schermo condiviso in multiplayer, per ovvie ragioni.

Attendiamo ulteriore conferma da parte di Sony perché l'intervento di Yamauchi è talmente breve e conciso da rendere difficile prendere il tutto come una conferma ufficiale della presenza dell'intero gioco fruibile attraverso PlayStation VR2, ma vengono menzionate chiaramente le caratteristiche complete.

Yamauchi parla infatti di tutte le oltre 450 auto e tutti i tracciati utilizzabili attraverso PlayStation VR2 nelle diverse tipologie di gara, comprese quelle multiplayer online. Il tutto è peraltro disponibile come aggiornamento gratis per tutti coloro che possiedono già Gran Turismo 7 e vogliono giocarci con PlayStation VR2.

Nella giornata di oggi sono stati annunciati anche gli oltre 30 giochi che saranno disponibili nel mese di lancio di PlayStation VR2, che ricordiamo sarà disponibile dal 22 febbraio al prezzo di 599,99 euro.