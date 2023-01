Marvel's Midnight Suns, un trailer presenta il DLC di Deadpool: stasera i dettagli

Deadpool farà presto il proprio ingresso nel roster di Marvel's Midnight Suns sotto forma di DLC, come rivela il teaser trailer pubblicato da Firaxis e 2K Games, che ci dà appuntamento a una presentazione dettagliata che verrà trasmessa stasera alle 18.00.

Accolto con ottimi voti dalla critica, Marvel's Midnight Suns ribadisce la formula strategica per cui gli autori di XCOM sono ben noti, con tutto il suo spessore e le sue sfaccettature, applicandola però all'universo dei personaggi Marvel.

In quest'ottica il mercenario chiacchierone portato sul grande schermo da Ryan Reynolds non poteva mancare, e nel video lo vediamo agghindato come una specie di stregone: possiamo già immaginare quale sarà il suo contributo nel gioco in termini di umorismo e battute dissacranti.

Costantemente intento a infrangere la quarta parete, Deadpool sarà il primo di quattro DLC in arrivo per Marvel's Midnight Suns, inclusi ovviamente nel Season Pass del gioco. Immaginiamo che nello streaming di stasera scopriremo la data di uscita del pacchetto scaricabile.

Per ulteriori informazioni, come al solito, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.