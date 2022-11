Marvel's Midnight Suns: ottimi i voti della critica

Emerse online le prime recensioni di Marvel's Midnight Suns, l'ultima fatica di Firaxis, che parlano di un gioco complessivamente ottimo, con voti generalmente alti, a parte poche eccezioni.

Multiplayer.it - 8.5 / 10

One More Game - Buy

Eurogamer - Recommended

GamesHub - 5 / 5

VGC - 5 / 5

Cultured Vultures - 9.5 / 10

PCGamesN - 9 / 10

Gamepur - 9 / 10

Geek Culture - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

AusGamers - 8 / 10

Dexerto - 4 / 5

WellPlayed - 6 / 10

In generale, si plaude a come il gioco riesca a combinare il gameplay strategico della serie XCOM con l'utilizzo delle carte, per una campagna molto lunga e soddisfacente. In generale Marvel's Midnight Suns viene definitivo come uno dei migliori giochi con super eroi in assoluto. Gli unici problemi rilevati un po' da tutti riguardando i glitch grafici, fortunatamente non distruttivi, che comunque saranno risolti con i futuri aggiornamenti.

I più critici, pochi in realtà (al momento di scrivere questa notizia una sola recensione, quella di Nathan Hennessy per WellPlayed), parlano di troppe caratteristiche che non collimano tra di loro e di troppe ore di dialoghi orrendi, che appesantiscono un po' l'esperienza.