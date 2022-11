Goodbye Volcano High: periodo d'uscita svelato da un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo indipendente KO_OP ha pubblicato un nuovo trailer di Goodbye Volcano High, dopo più di un anno di silenzio, per svelare il nuovo periodo d'uscita: estate 2023, oltre che per mostrare in azione alcuni sistemi di gioco.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Goodbye Volcano High fu annunciato a giugno 2020 durante l'evento di presentazione dei giochi PS5 di Sony. Si tratta di un'avventura narrativa con protagonista Fang, una pterosaura musicista che sta per finire le scuole superiori.

Lei e i suoi compagni di classe dovranno compiere numerose scelte lungo una storia fatta di crescita personale, di accettazione e di tanta amicizia. La protagonista e i suoi amici dovranno decidere cosa vogliono essere, nel momento in cui capiranno che i loro giorni insieme stanno per finire.

Nel filmato possiamo vedere alcuni elementi del gameplay, di quella che sostanzialmente sembra una visual novel con dialoghi a scelta multipla. Possiamo ascoltare anche un nuovo brano tratto dalla colonna sonora e chiamato "Don't Call".