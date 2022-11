Marvel's Midnight Suns: Jake Solomon e Garth DeAngelis ci raccontano la genesi del gioco

Da Midnight Sons a Suns

Jake Solomon

La prima domanda è pensata, però, per toglierci una curiosità: perché tra le tante storie e i tanti personaggi famosi messi a disposizione dal catalogo Marvel Firaxis ha scelto The Rise of the Midnight Sons? Per chi non lo sapesse si tratta di un crossover del 1993 non particolarmente celebre (pensiamo a cosa sono Civil e Secret War, per avere un metro di paragone) e con personaggi non molto popolari al di fuori degli USA. A parte Strange e Spider-Man, che nel fumetto sono solo dei co-protagonisti, i Midnight Sons non fanno (ancora) parte del Marvel Cinematic Universe.

"Avete ragione," ha risposto Solomon, "ma abbiamo scelto una storia 'minore' per diversi motivi. Il primo è che volevamo trovare il nostro posto all'interno dell'universo della Marvel, non volevamo fare nulla che fosse vicino ai film. Non eravamo interessati a questo. Quello che volevamo fare il mio Narrative Director e io, entrambi fan dei comics della Marvel, era tornare alle atmosfere dei fumetti coi quali siamo cresciuti. Per questo motivo ci siamo trovati a parlare di questa vicenda, quella di The Rise of the Midnight Sons, che forse non è grande e molto conosciuta, ma è piuttosto amata. Io e lui ci siamo trovati quasi subito d'accordo sul fatto che questa era la storia che volevamo raccontare. Perché abbiamo subito visto che potevamo modificare alcune cose in un modo specifico, aggiungere un eroe particolare, inserire questo cattivo... quindi era perfetta, perché ci dava materiale originale sul quale lavorare e questo era del materiale classico."

Una volta scelta la fonte d'ispirazione, però, Firaxis ha cominciato a prendere supereroi da ogni dove e li ha riuniti all'interno dell'Abbazia, la base nel quale il giocatore gestirà i suoi Midnight Suns. Come sono stati scelti gli eroi e i supercattivi?

"Innanzitutto abbiamo tenuto gli eroi di The Rise of Midnight Sons che ritenevamo rilevanti," ha detto sempre il Creative Director di Firaxis, "Parliamo di gente come Dottor Strange e Blade, Ghost Rider (anche se è il nuovo, Robin), ma in qualche modo c'è anche Johnny Blaze, che sarà un grande fattore nel gioco. Morbius arriverà grazie ai DLC. In altre parole abbiamo tenuto i personaggi che pensiamo siano ancora rilevanti al giorno d'oggi, ma volevamo anche raccontare una storia più grande, creare un grandissimo evento cross over tra i vari fumetti, tra i personaggi più popolari. Volevamo anche raccontare una storia di New York, quindi dovevano esserci Spider-Man e alcuni tra gli Avengers, ma puntavamo anche al soprannaturale ed è per questo che abbiamo scelto personaggi meno famosi come Nico e Magik, ma anche qualcuno più popolare come Scarlet Witch. La cosa più complessa da affrontare quando fai un gioco della Marvel è decidere quali eroi usare. Ne dovevamo scegliere ben 13, ma nonostante questo la cosa più complessa è stata selezionare la lista finale."