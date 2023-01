Nintendo starebbe negoziando con i fornitori per la produzione di una console di nuova generazione

Stando a quanto riportato dalla testata giapponese Nikkei, in un articolo dedicato essenzialmente allo stato di Nintendo Switch e alle sue vendite, Nintendo sarebbe in fase di contrattazione con alcuni fornitori per la produzione di una console di nuova generazione.

Nell'articolo viene detto che si attendono altri 20 milioni di Nintendo Switch vendute nel 2023, che la sua erede potrebbe arrivare nella seconda metà del 2024 e che la console ibrida supererà il NEX per durata della generazione. Quindi viene fatta una considerazione inevitabile:

"Comunque sia, il ciclo di vita di Switch arriverà a termine. Quando gli è stato chiesto sulla strategia per la console di nuova generazione, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha risposto semplicemente: "vogliamo fornire intrattenimento diverso dagli altri," ma dietro le quinte, le contrattazioni con i fornitori sulla produzione del nuovo sistema sono iniziate."

Naturalmente mancano delle conferme ufficiali (che non arriveranno, visto il tema), ma è naturale che prima o poi Nintendo debba immettere sul mercato l'erede di Nintendo Switch che, per quanto abbia e stia ancora riscuotendo un grandissimo successo, non è sicuramente eterna. Insomma, che possa iniziare a perdere terreno, com'è naturale che sia, è una certezza. Bisogna solo vedere quando.