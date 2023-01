God of War Ragnarok: giocatore uccide un noto boss in 11 secondi al livello di difficoltà più alto

Un giocatore, nickname JacketBklant su Reddit, ha impiegato appena 11 secondi a uccidere un noto boss di God of War Ragnarok, suscitando l'ammirazione del subreddit dedicato al gioco. Oltretutto lo ha fatto al livello di difficoltà più elevato, rendendo ancora più notevole l'impresa.

Attenzione, non abbiamo ancora nominato il boss perché non volevamo dare anticipazioni. Se non volete averne, non leggete oltre.

Il boss in questione è Gna, la regina delle Valchirie. L'impresa è stata registrata in video ed è davvero notevole per come riesce a far apparire semplice un boss che in realtà può risultare davvero difficile da abbattere.

JacketBklant ha spiegato nei commenti che come equipaggiamento ha usato il set di Lunda come armatura per fare più danni ai nemici avvelenati, combinata con l'abilità di Freya di avvelenare i nemici. Inoltre ha usato i set Muspelheim e Vanaheim insieme ad altri tre set custom, incluso Boon of Valor, che consentono a Kratos di fare più danni usando la furia di Sparta.

C'è da dire che i giocatori di God of War Ragnarok si stanno impegnando moltissimo per combinare l'equipaggiamento e trovare modi sempre nuovi di massimizzare i danni fatti da Kratos, il che fa anche ben capire il successo riscosso dal gioco.