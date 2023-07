The Last of Us, la serie TV ha ricevuto ben 24 nomination agli Emmy

La serie TV di The Last of Us ha ricevuto ben 24 nomination agli Emmy: un riconoscimento di straordinaria importanza per lo show prodotto da HBO, a maggior ragione se consideriamo che è la prima volta per una produzione live action tratta da un videogioco.

Mentre i lavori sulla Stagione 2 di The Last of Us sono in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori, la trasposizione voluta da Craig Mazin e Neil Druckmann continua insomma a raccogliere consensi, in questo caso da parte della critica, e possiamo dare per scontato che qualche premio arriverà.

Tratto dal capolavoro di Naughty Dog, pubblicato originariamente nel 2013 su PlayStation 3 per poi essere sottoposto a remaster su PS4 e a un remake su PS5, The Last of Us racconta del legame fra due sopravvissuti sullo sfondo di un'America spenta e devastata, dieci anni dopo la diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte della gente in mostri.