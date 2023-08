The Expanse: A Telltale Series, Episodio 2 disponibile ecco il trailer di lancio

Telltale Games ha pubblicato oggi l'Episodio 2 di The Expanse: A Telltale Series su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One e per l'occasione ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Intitolato "Hunting Grounds", il nuovo episodio stando alla descrizione offerta dello studio vedrà Camira Drummer affrontare una situazione critica in cui l'equipaggio dell'Artemis si troverà circondato e con poche armi a disposizione. Come al solito starà al giocatore trovare una soluzione, con le sue decisioni che avranno ripercussioni sia in questo che nei prossimi episodi.

"Una normale missione di ricerca si è trasformata in uno scontro mortale con implacabili pirati", recita la descrizione ufficiale del trailer. "Camina Drummer, nei panni del nuovo capitano, affronta la sua prima prova: in inferiorità numerica e senza armi, l'equipaggio dell'Artemis deve formulare un piano di fuga e raccogliere i rifornimenti di cui ha disperatamente bisogno per fuggire."