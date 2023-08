Baldur's Gate 3 è stato di gran lunga il più giocato su Steam nel weekend

Stando alle statistiche di Steam , più di un quarto del tempo di gioco totale della piattaforma di Valve nel fine settimana è stato occupato da Baldur's Gate 3 . A rilevare l'enorme risultato è stato rilevato dal Player Engagement Tracker della compagnia Circana e riportato su Twitter dall'analista Matt Piscatella. Va detto subito che è relativo agli USA, anche se non fatichiamo a credere che il titolo di Larian Studios abbia fatto altrettanto bene in Europa e in altri territori.

Numeri impressionanti

Baldur's Gate 3 sta dominando Steam negli ultimi giorni

Il 6 agosto, il 27,5% del tempo di gioco complessivo su Steam è stato dedicato a Baldur's Gate 3, lì dove una hit come Counter-Strike: Global Offensive ha raggiunto solo il 5% del totale.

Un altro grafico mostra come il tempo passato in gioco non sia calato dal 3 agosto, il giorno del lancio, segno di un grande coinvolgimento da parte degli utenti. Piscatella ha comunque spiegato che i dati non sono perfetti, nel senso che alcuni giocatori potrebbero semplicemente aver lasciato aperto il gioco e essersi messi a fare altro (Circana non può rilevare l'idling). Comunque sia è un risultato anomalo rispetto a quello di altri giochi single player, che dopo lo slancio iniziale vedono calare più rapidamente l'interesse.

Del resto Baldur's Gate 3 ha superato gli 800.000 giocatori contemporanei, una rarità su Steam per i titoli single player, ed è sicuramente il gioco più chiacchierato del momento, tra caratteristiche eccellenti, medie voto stellari e orsi che fanno cose.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC. Il 6 settembre 2023 sarà lanciato anche su PS5, mentre la versione Xbox dovrebbe arrivare nel corso del 2024.