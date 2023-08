EA Sports FC 24: è apparso in rete il primo video gameplay su Nintendo Switch

È trapelato in rete un video gameplay della beta di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch , il che permette di avere una prima idea di come girerà il titolo calcistico sulla console della casa di Kyoto, che per la prima volta non sarà un'edizione "Legacy" limitata, bensì utilizza il Frostbite Engine e avrà pari contenuti rispetto alle altre versioni.

EA Sports FC 24 su Nintendo Switch non sarà una versione Legacy

Per la prima volta dopo tanti anni EA Sports FC 24 (che di fatto è una continuazione della serie FIFA) non sarà una "Legacy Edition" su Nintendo Switch, che come forse saprete erano limitate in termini di gameplay e modalità rispetto alle altre, oltre che dal punto di vista grafico visto che non sfruttavano il Frosbite Engine.

Questo significa che Switch EA Sports FC 24 girerà tramite l'ausilio di questo engine come tutte le altre versioni e saranno incluse anche tutte le modalità compreso Ultimate Team, tanto che secondo EA è comparabile a quelle PS4 e Xbox One. Le differenze in negativo sono la mancanza del cross-play con le altre piattaforme, il limite dei 30 fps e l'assenza della tecnologia HyperMotion V, che sarà appannaggio esclusivo di PC, PS5 e Xbox Series X|S.