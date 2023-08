Epic Games Store, giochi gratis del 17 agosto 2023 annunciati ufficialmente

Il negozio digitale per PC Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis riscattabili da tutti i suoi utenti a partire dal 17 agosto 2023: si tratta di Black Book e Dodo Peak.

Mentre aspettiamo l'ennesimo regalo del negozio di Epic Games, possiamo scaricare i giochi gratis di oggi, 10 agosto 2023, ossia l'ottimo strategico Europa Universalis IV e Orwell: Keeping an Eye on You, che simula un sistema di controllo globale in cui l'obiettivo è quello di spiare i cittadini. Potrete scaricarli fino alle 16.59 del 17 agosto.