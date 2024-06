Fighting Force Collection annunciata per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch

L'editore Limited Run Games ha annunciato la Fighting Force Collection per PC (sarà acquistabile su Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch. Come potete vedere non è prevista per Xbox. I titoli inclusi sono naturalmente Fighting Force e Fighting Force 2 . Sarà lanciata nel corso del 2025, in data ancora da destinarsi.

Una serie poco conosciuta

I Fighting Force furono un tentativo a loro modo interessante di portare in 3D il genere dei picchiaduro a scorrimento stile Final Fight e Double Dragon. Difficile dire quanto possano attrarre oggi, considerando che non sono visti proprio come dei classici imperdibili, ma se ben oliati possono dire la loro, grazie alla possibilità di giocare in modalità cooperativa locale con altri due giocatori e ad alcune caratteristiche interessanti, come gli scenari pieni di oggetti rompibili, armi extra e quant'altro. Il prezzo sarà determinante, in questo caso.

Interessante il fatto che dietro ai Fighting Force ci fosse Core Design, lo stesso studio di Darkmere, Chuck Rock, Wolfchild, i Rick Dangerous e, naturalmente, anche degli Heimdall. Ah, ci stavamo dimenticando i Tomb Raider.

Il primo Fighting Force risale al 1997 e ottenne un discreto successo di pubblico, pur a fronte di un'accoglienza non proprio esaltata da parte della critica. Fu pubblicato su PlayStation e PC e andò abbastanza bene da meritare un seguito. Il secondo capitolo risale al 1999 e non arrivò mai su PC, per via delle scarse vendite del primo capitolo, che fece il grosso sulla console di Sony, ma uscì su PlayStation e Dreamcast. Nel suo caso l'accoglienza della critica e del pubblico coincisero. Come potete capire dal fatto che la serie non proseguì, non fu propriamente un successo stellare.