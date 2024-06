Nivalis è stato rinviato: un trailer annuncia il nuovo periodo di uscita della simulazione di vita cyberpunk

Nivalis è ora atteso per la primavera del 2025 , dunque arriverà in ritardo rispetto a quanto era stato riferito in precedenza, ma questo tempo extra di sviluppo è dovuto anche a un certo ingrandimento e arricchimento del progetto, che sembra più ampio anche nel nuovo video visibile qui sotto.

Il publisher 505 Games e il team di sviluppo ION LANDS hanno annunciato un nuovo periodo di uscita per Nivalis , la particolare simulazione di vita cyberpunk, che dimostra un posticipo applicato ma anche una ulteriore evoluzione del progetto , come emerge dal nuovo trailer pubblicato oggi.

Una simulazione di vita cyberpunk con gestione di ristorante

Un tuffo nel particolare mondo di Nivalis può essere fatto guardando il nuovo trailer riportato qui sotto.

Nuove ambientazioni inedite, viaggi in treno e indizi sulla storia raccontati da Ava, uno dei personaggi principali, consentono di avere una visione più precisa di questo particolare titolo.

Come riferito dal team ION LANDS, la priorità degli sviluppatori a questo punto è garantire che Nivalis offra la migliore esperienza possibile ai giocatori, cosa che ha reso necessario un posticipo nell'uscita, spostata al prossimo anno.

Annunciato nell'estate del 2022, questo particolare gestionale ad ambientazione cyberpunk, o meglio "cloudpunk", ci richiede di gestire un'attività in una metropoli del futuro: si tratta di trovare un posto adatto e aggiustarlo partendo praticamente da zero, scegliendo mobili, strutture, decorazioni e tanto altro, ovviamente tutto nel tipico stile cyberpunk per creare un ristorante, una discoteca, un pub o qualcosa del genere.

Tuttavia, Nivalis non si limita alla gestione del locale, introducendo anche diverse altre attività e configurandosi come una sorta di simulazione di vita, o "slice of life", all'interno di questa gigantesca e caotica metropoli del futuro, dove cercare di trovare anche spazio per alcune attività rilassanti e magari conoscere nuove persone e seguire alcune storie.

Potete conoscerlo meglio anche nel nostro provato di Nivalis.