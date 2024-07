Nintendo ha annunciato di aver finito le parti di ricambio di Wii U, quindi non riparerà più la console

"Non accettiamo più riparazioni di console e periferiche Wii U poiché non disponiamo più delle parti necessarie per le riparazioni. (Aggiunto il 3 luglio 2024)" Questo è lo stringato messaggio che si può leggere sul sito giapponese di Nintendo, che annuncia la fine del supporto per Wii U, la sfortunata console uscita prima di Nintendo Switch e ritirata prematuramente dal mercato a causa delle scarse vendite.

Si tratta di un trafiletto aggiunto a un avviso risalente a maggio 2023 in cui veniva detto che le riparazioni della console sarebbero andate avanti fino all'esaurimento delle scorte di magazzino. Quel momento è arrivato. Quindi, se siete tra quelli che continuano a giocare con Wii U e necessitate di supporto tecnico, dovete trovare qualche centro specializzato che sappia come muoversi per riparare l'hardware.