Hitman: Absolution e Call of Juarez: Bound in Blood disponibili su Prime Gaming

Hitman: Absolution e Call of Juarez: Bound in Blood sono riscattabili da oggi su Prime Gaming , il servizio in abbonamento di Amazon compreso nella sottoscrizione ad Amazon Prime. Sostanzialmente potete avere entrambi senza spendere nulla di più di quanto già speso. I due giochi fanno parte della più ricca offerta di luglio 2024 , che comprende un totale di sei giochi gratuiti da riscattare.

Come ottenerli

Nel caso di Hitman: Absolution e Call of Juarez: Bound in Blood, potete aggiungerli alla vostra libreria su GOG. Ottenerli è davvero facile.

Un duello tra pistoleri in Call of Juarez

Andate sulla pagina principale di Prime Gaming.

Scorrete fino all'elenco dei giochi riscattabili (sopra hanno scritto "gioco completo"). Quindi cliccate sul pulsante riscatta.

Si aprirà la pagina del gioco. Scorrete e cliccate sul pulsante "Ottieni il gioco".

Si aprirà una pagina riepilogativa, in cui vi sarà fornito il codice prodotto. Copiatelo e andate a riscattarlo su GOG.

Avete due modi per farlo: o dalla pagina del negozio, passando il mouse sull'immagine del vostro profilo e cliccando su "Reedem a code", o da Galaxy, il client proprietario di GOG, in cui potete fare clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra dell'app, quindi su "Aggiungi giochi e amici" e infine su "Riscatta codice GOG".

In entrambi i casi dovrete inserire il codice che vi è stato fornito. Ripetete l'operazione per il secondo gioco e avrete fatto.

Se andate su GOG, riscattate anche il gioco gratuito offerto dalla piattaforma, attualmente The First Templar. In questo caso, non avete bisogno di alcun abbonamento per ottenerlo, solo di un account GOG valido, ottenibile gratuitamente.