Hitman Absolution è praticamente regalato per PC Steam: se amate i giochi più recenti, è perfetto per voi

Hitman World of Assassination è un grande gioco (o per meglio dire una collezione di giochi) ma IO Interactive non è arrivata dal nulla e prima di tale capitolo aveva prodotto anche un altro videogioco dedicato all'Agente 47 di alta qualità: parliamo di Hitman Absolution, che potete ora recuperare per PC Steam a soli 1,42€ invece di 20€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già anche l'IVA e il codice è valido per ogni parte del mondo, quindi anche per gli account Steam italiani.