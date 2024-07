GOG regala un altro gioco per i suoi saldi estivi

Continuano i saldi estivi di GOG, che ha deciso di regalare un altro gioco completo ai suoi clienti per i prossimi tre giorni. Si tratta di The First Templar di Haemimont Games , un action adventure 3D con forti elementi da gioco di ruolo, giocabile da soli o in modalità cooperativa. Come rifiutarlo, visto che non bisogna spendere niente per averlo? Inoltre, nonostante le molte spigolature, è un titolo che ha il suo perché.

Storie di templari

The First Templar racconta la storia di due personaggi: un templare francese e la sua compagna, una nobildonna accusata di eresia. Vestendo i panni di questi due improbabili alleati, il giocatore dovrà svelare i misteri dell'Ordine dei Templari, giocare un ruolo in una grande cospirazione e scoprire il segreto del Santo Graal. Gli eroi dovranno affrontare potenti avversari a ogni passo, tra cui Saraceni, il re Filippo IV di Francia e l'Inquisizione.

Vediamo come riscattare The First Templar: come sempre andate sulla pagina principale di GOG e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è messo ben in evidenza, non temete). Quando lo avrete trovato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Basta poco, visto? Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere The First Templar alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con il negozio di CD Projekt, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.