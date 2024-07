Trasportava una replica della Master Sword di Zelda in pubblico, uomo condannato a quattro mesi di carcere

Bray è stato quindi tratto in arresto per porto abusivo di arma bianca , nonostante abbia provato a difendersi affermando che l'aveva acquistata come giocattolo antistress.

Quando gli si sono avvicinati, gli agenti hanno visto che l'oggetto era una copia della Master Sword, l'arma più iconica della serie The Legend of Zelda . Più precisamente, era una replica con una lama di 15 cm estraibile premendo un pulsante.

Anthony Bray, un uomo inglese di 48 anni, è stato arrestato a Nuneaton, Warwickshire, dopo che alcuni addetti alla videosorveglianza hanno avvisato la polizia che stava camminando per il centro cittadino con qualcosa di strano in mano , che teneva davanti a sé.

La legge inglese

Nel Regno Unito è illegale portare armi bianche in pubblico, anche quelle con lame molto corte, a meno di non avere una ragione valida e verificata per farlo. L'unica eccezione è rappresentata dai coltellini tascabili con lame pieghevoli di massimo 7,6 cm.

L'arma incriminata vista da un'altra angolazione

Bray ha ammesso che la spada poteva sembrare minacciosa ai passanti, ma ha spiegato che non l'avrebbe mai usata come arma. Le sue spiegazioni non sono bastate in tribunale, dove è stato condannato a quattro mesi di carcere e gli è stato ordinato di pagare una multa di 154 sterline.

"Abbiamo tolleranza zero per gli oggetti con lame portati in pubblico, e Bray è incappato in questa legge", ha affermato il sergente Spellman della Patrol Investigations Unit della polizia di Warwickshire. "Ci sono giocattoli antistress che non hanno lame da 15 cm. È anche possibile non camminare per strada tenendole davanti a sé. Con un po' più di consapevolezza della situazione, Bray avrebbe potuto evitarci completamente."