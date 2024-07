Onyx Boox Palma, la recensione del rivoluzionario eReader che sembra uno smartphone

L'intuizione alla base è infatti semplice, eppure non banale: se moltissime persone si ritrovano a leggere su un classico cellulare, sebbene le caratteristiche degli schermi LCD o OLED non siano favorevoli per questo tipo di utilizzo, perché non creare un prodotto che serva a tale scopo ma proprio con quella forma?

Proprio in questo momento abbiamo quindi trovato opportuno proporre la prova di un dispositivo uscito sul mercato già da qualche mese, ma che possiede una serie di caratteristiche che potrebbero renderlo appetibile per più di qualcuno. Stiamo parlando infatti dell' Onyx Boox Palma , un eReader che sembra uno smartphone, ma non lo è.

Il periodo estivo per molti coincide non solo con le vacanze, ma anche con una maggiore quantità di tempo libero che solitamente viene impiegato nelle attività preferite. E spesso, tra queste, la lettura gode di un posto in primo piano , perché passare ore o interi pomeriggi tra le pagine di romanzi, saggi o racconti è uno dei piaceri a cui è impossibile rinunciare.

Caratteristiche tecniche di Onyx Boox Palma

Onyx Boox Palma è spinto da un SoC Octa-Core Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610. Non si tratta certamente né di un processore recente (è uscito a inizio 2020) né particolarmente potente, ma per le funzioni e per l'utilizzo di un eReader è in realtà molto più che sufficiente. In realtà, come vedremo in seguito, il dispositivo è in grado di fare molto più di un classico eReader, ampliando le possibilità offerte all'utente in maniera piuttosto interessante.

Onyx Boox Palma è un eReader davvero particolare

La dotazione prosegue poi con 6 GB di RAM LPDDR4X e con 128 GB di memoria di archiviazione UFS 2.1 che può essere ulteriormente espansa tramite scheda Micro SD. La connettività passa attraverso il Wi-Fi dual band a 2.4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0.

Sia ben chiaro però: nonostante l'Onyx Boox Palma abbia in tutto e per tutto le sembianze di uno smartphone, non è uno smartphone: questo significa che non possiede la componente telefonica, motivo per cui non supporta in alcun modo SIM fisiche o virtuali.

La batteria, da 3950 mAh garantisce un'autonomia di molti giorni, sebbene il dato non possa essere preciso poiché soggetto a diversi fattori.

Scheda tecnica Onyx Boox Palma