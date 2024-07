Altro che Doom e Quake, John Romero ha rimesso in vendita Catacomb 3-D, in una versione scatolata extra lusso

John Romero, uno dei fondatori di id Software, ha annunciato l'avvio delle prenotazioni di una nuova edizione fisica extra lussuosa di Catacomb 3-D, quello che viene considerato il primo sparatutto in prima persona di id Software. Fu pubblicato nel 1991, prima di Wolfenstein 3D e DOOM.

Catacomb 3-D seguiva l'esperienza di John Carmack maturata con Catacomb e Catacomb II, guardando a Ultima Underworld. Non ebbe il successo dei giochi successi di id Software, ma fu sicuramente una palestra in portante per il giovane studio di sviluppo.