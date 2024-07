Nintendo Switch OLED è in sconto al prezzo più basso su Amazon: è tempo di recuperare i capolavori Nintendo

Nintendo Switch sarà alla fine della propria corsa (in teoria, visto che non ci sono conferme ufficiali di alcun tipo) ma proprio per questo è la console perfetta per chi deve ancora recuperare tanti giochi dell'attuale generazione. Su Amazon è ora possibile acquistare in sconto un Nintendo Switch OLED, che si trova al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente nell'ultimo periodo (da fine maggio) era 329.98€. Il prezzo mediano invece è 289.19€. La spedizione è gestita da Amazon.