Zenless Zone Zero a confronto su PC, PS5 e mobile: un video rivela le differenze

Zenless Zone Zero è stato messo a confronto su PC, PS5 e mobile da ElAnalistaDeBits, che in un video ha evidenziato le differenze nell'action RPG free-to-play sviluppato da miHoYo sulle piattaforme in questione.

Forte dell'esperienza maturata con Genshin Impact, lo studio cinese è riuscito a confezionare un'esperienza davvero solida a prescindere dal sistema su cui gira, e lo dimostrano appunto le prestazioni di Zenless Zone Zero anche su di un Oppo Find X5 Pro, pur in presenza di un blocco che non consente di spingersi oltre i 30 fps.

Diverso è il discorso delle versioni PS5 e PC: la prima gira a 4K dinamici e 60 fps con un'unica modalità grafica, la seconda può ovviamente ambire a risultati diversi a seconda della configurazione hardware, ottenendo nello scenario migliore un vantaggio in termini di riflessi, occlusione ambientale e ombre.

In generale, gli sviluppatori hanno ridotto alcuni elementi su smartphone, diminuendo la qualità delle texture e la quantità delle ombre proiettate, eliminando degli effetti di post-processing e abbassando la risoluzione delle cubemap utilizzate per i riflessi.