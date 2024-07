Apple iPhone 13 da 128 GB è in sconto su Amazon Italia a un nuovo prezzo minimo storico: continua a calare

Siete in cerca di uno smartphone di qualità ma i prezzi degli ultimi modelli sono veramente troppo alti? Potete optare per un Apple iPhone 13 che si trova ora in sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato su Amazon. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 759€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e la disponibilità è immediata.