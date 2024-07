Sette giochi NES sono stati aggiunti a Nintendo Switch Online, due di Microsoft

Nintendo ha annunciato sette nuovi giochi NES aggiunti al suo servizio in abbonamento Nintendo Switch Online. Si tratta delle novità di luglio 2024, che gli abbonati possono giocare da subito. Quali sono questi titoli? Leggiamo per prima cosa l'elenco completo.

Urban Champion

Golf

Donkey Kong Jr. Math

Mach Rider

The Mystery of Atlantis

Solar Jetman

Cobra Triangle

Come potete intuire, non parliamo di pezzi grossi, ma c'è comunque qualcosa di davvero interessante. In particolare è curioso notare la presenza di due titoli facenti parte del catalogo di Microsoft.