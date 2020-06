Horizon Forbidden West per PS5, due nuove immagini da Guerrilla Games

Horizon Forbidden West per PS5 si mostra con due nuove immagini pubblicate da Guerrilla Games, che ritraggono altrettanti scenari del gioco.

In uscita nel 2021, Horizon Forbidden West non sarà uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, ma il progetto promette decisamente bene e varrà senz'altro la pena attendere un po' di più per poterci mettere le mani sopra.

Gli scatti diffusi alcuni minuti fa dal team di sviluppo ritraggono due differenti ambientazioni che avremo modo di esplorare durante la campagna: un ampio deserto e i resti di un aereo di linea incastrati fra gli scogli e ricoperti di vegetazione.

Come riportato nella nostra anteprima di Horizon Forbidden West, questo nuovo capitolo dell'avventura di Aloy ci vedrà viaggiare appunto verso la costa ovest degli Stati Uniti del futuro, alla ricerca di risposte.

Sembra infatti che una misteriosa piaga si sia abbattuta sulla terra, uccidendo la fauna e la flora essenziali per il sostentamento delle tribù, mentre all'orizzonte si stagliano gruppi ostili in grado di controllare le Macchine.