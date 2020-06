Epic Games Store: The Escapists 2 e Pathway disponibili gratis, ecco i prossimi giochi

Epic Games Store ha reso disponibili gratis due nuovi giochi, The Escapists 2 e Pathway. Sarà possibile scaricarli gratuitamente fino al 25 giugno.

The Escapists 2 è il secondo episodio dell'originale simulazione in cui, al comando di un detenuto, dovremo trovare il modo di fuggire dalla prigione in cui siamo stati rinchiusi.

Da soli o in modalità cooperativa insieme a tre amici, avremo il compito di studiare le misure di sicurezza, la mappa dell'istituto e il comportamento delle guardie per fare in modo che il nostro piano vada a buon fine.

Pathway condivide per certi versi le stesse atmosfere, proiettandoci però nel mezzo della seconda guerra mondiale, alla ricerca dei tesori nascosti nei territori del Nord Africa prima che i soldati tedeschi ci mettano le mani sopra.

Quali saranno i prossimi giochi gratis? Stranger Things 3: The Game, il bizzarro picchiaduro a scorrimento in stile retrò ispirato alla celebre serie Netflix, e AER Memories of Old.