Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nuovo gameplay trailer per PS4, Switch e PC

Bandai Namco ha appena pubblicato un nuovo e lungo gamplay trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Si tratta di sette minuti di video nel quale è possibile vedere in azione molti degli eroi che abbiamo imparato ad amare nel cartone animato Holly e Benji. Il gioco sarò disponibile per PS4, Nintendo Switch e PC a partire da questa estate.

Vi ricordiamo che di Captain Tsubasa: Rise of New Champions esistono anche diverse edizioni da collezionisti. La più prestigiosa delle quali conterrà persino un biliardino.

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions ripercorreremo l'intera carriera di Tsubasa Oozora, dai campionati scolastici fino ad arrivare alle competizioni internazionali contro temibili avversari provenienti da tutto il mondo. Il gioco sembra mescolare un gameplay divertente e spettacolare con tante scene animate che raccontano la storia che abbiamo imparato ad amare nel fumetto e nella serie animata. Nel caso in cui voleste approfondire, questa è la anteprima di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà a fine agosto per PS4, Nintendo Switch e PC.