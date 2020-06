Horizon Forbidden West: data di uscita, caricamenti e dimensioni della mappa in video

Horizon Forbidden West ha un periodo di uscita e non è purtroppo quello che tanti utenti speravano: il gioco non sarà disponibile in concomitanza con il lancio di PS5, bensì arriverà nei negozi nel corso del 2021.

A rivelarlo è stato il game director Mathijs de Jonge, che in questo primo video diario dedicato a Horizon Forbidden West ha rivelato nuove informazioni sull'attesa esclusiva per PlayStation 5.

La nuova avventura di Aloy vanterà una mappa di dimensioni "un po' maggiori" rispetto a quella del primo capitolo, ma niente paura: gli spostamenti rapidi saranno istantanei grazie al potente SSD montato sulla nuova console Sony.

Mathijs de Jonge ha parlato infatti di caricamenti velocissimi, così come l'avvio del gioco, introducendoci al contempo alla trama di Forbidden West, in cui incontreremo nuove Macchine ed esploreremo nuovi scenari.

Saranno inoltre presenti tribù inedite, alcune delle quali ostili e capaci di assoggettare le bestie robotiche grazie all'Override per trasformarle in devastanti armi da guerra: si preannuncia una sfida non indifferente.