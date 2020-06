Apex Legends per Nintendo Switch verrà annunciato a EA Play Live 2020?

Apex Legends potrebbe arrivare a breve anche su Nintendo Switch, con un annuncio nel corso di EA Play Live 2020: lo ha suggerito in un articolo il giornalista Jeff Grubb.

Di recente Electronic Arts ha dichiarato di avere in cantiere vari giochi non annunciati, diversi in arrivo su Nintendo Switch, e il battle royale di Respawn Entertainment si pone come uno dei candidati ideali per riaprire le danze sulla console ibrida.

"Mi piacerebbe vedere EA lanciare durante l'evento alcuni dei suoi vecchi titoli su Nintendo Switch", ha scritto Grubb, riferendosi probabilmente a Mass Effect Trilogy Remaster, dato come praticamente certo.

"Chissà tuttavia quanto lavoro richiedano queste conversioni, mentre un gioco come Apex Legends potrebbe generare entrate per anni", ha infine fatto notare il giornalista.

Quel che è certo è che il gioco sarà protagonista di un annuncio durante EA Play Live 2020, come rivelato dallo stesso account Twitter ufficiale con un post che invita a seguire la diretta a partire dall'1.00 di venerdì mattina, ora italiana.

Be sure to tune in to EA Play Live this Thursday, June 18, at 4PM PT to unearth what's next for Apex Legends. We'll see you there. 😉😉

👀 : https://t.co/4UJFwuhsR4 pic.twitter.com/u2qV7taNOa