Xbox Lockhart potrebbe costare la metà di Xbox Series X, per un insider

Per l'insider eastmen, una gola profonda che in passato ha dimostrato di avere accesso ad alcune informazioni di Microsoft, Xbox Lockhart (o Xbox Series S) potrebbe addirittura costare la metà di Xbox Series X. Si tratterebbe di una mossa estremamente aggressiva da parte del colosso di Redmond, ma la console "budget" di nuova generazione potrebbe essere un elemento chiave per contrastare Sony durante i primi mesi di lancio di PS5. E poi anche oltre.

Questa affermazione è stata fatta su Beyond3D. In questo forum eastmen gode di una buona reputazione, tale che le sue affermazioni, per quanto estreme come in questo caso, vengono prese molto sul serio. L'ultima dice che Microsoft vuole essere estremamente aggressiva coi prezzi delle nuove Xbox. Se Sony uscisse con un prezzo di lancio di 500-600 dollari, Microsoft sarebbe pronta a lanciare sul mercato Xbox Series X a 400-500 dollari. Ma non solo.

Xbox Lockhart, chiamata anche Xbox Series S, una console più piccola, meno potente e completamente digitale di Series X, addirittura potrebbe costare la metà. Quindi rientrare nella fascia dei 200 dollari. Un prezzo incredibile per una console al lancio, giustificato, secondo l'insider, dal fatto che Microsoft è pronta a perdere soldi sull'hardware, dato che i soldi li otterrebbe grazie ai ricavi ottenuti dal maggior numero di giochi venduti e agli abbonamenti Live Gold/Game Pass venduti.

Questa console rappresenterebbe un tassello fondamentale per la strategia di Microsoft: nonostante il basso costo la macchina sarà compatibile con le tecnologie di decompressione dati di Xbox Series X e soprattutto sarà pronta per Project X Cloud. In un futuro, addirittura, questo device potrebbe diventare delle dimensioni di un Fire Stick da attaccare al televisore.

Questa fantomatica console dovrebbe essere svelata durante l'evento di luglio, un evento nel quale Microsoft sconvolgerà l'industria dei videogiochi con i suoi annunci.

Quelle di eastmen sono affermazioni davvero molto forti che, se dovessero venire confermate, potrebbero realmente cambiare radicalmente l'industria per come la conosciamo.

Nel caso in cui questo prezzo fosse confermato, sareste interessati a Xbox Lockhart/Xbox Series S?