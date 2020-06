Stadia Connect, Google annuncia un nuovo appuntamento per presentare i giochi

Google ha annunciato un nuovo Stadia Connect che si terrà il 14 luglio 2020 e in cui verranno presentati alcuni dei giochi in uscita sulla piattaforma di game streaming da qui alla fine dell'anno.

Si tratta di un appuntamento molto importante e delicato, se consideriamo il disastro dello Stadia Connect di aprile, in cui sono state semplicemente ribadite informazioni già note e non è stata annunciata alcuna novità rilevante.

I follower di Google Stadia su Twitter hanno già cominciato a esprimere le proprie aspettative nei confronti dell'evento, sperando che stavolta sia quella buona per una svolta quantomeno mediatica della piattaforma di game streaming.

La sensazione generale, infatti, è che Stadia stia diventando sempre meno rilevante anziché guadagnare terreno, in particolare in questo periodo di reveal per PS5 e Xbox Series X.

Riuscirà il nuovo Stadia Connect a ribaltare la situazione? Lo scopriremo appunto il 14 luglio.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE